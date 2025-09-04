A Crvena zvezda és a Vojvodina is Pécsett tiszteleg Ivica Mavrenski előtt

Több mint egy esztendeje, 2024. augusztus 2-án hunyt el a PVSK-Veolia és az NKA Pécs férfikosárlabda-csapatinak korábbi vezetőedzője, Ivica Mavrenski, aki itt Pécsett főként utóbbi kötelékében dolgozva ért el elévülhetetlen érdemeket azzal, hogy kiharcolta együttese az élvonalban való szereplést a városi rivális ellen. A gárda azóta két sikeres esztendőt teljesített a legmagasabb osztályban.

Ivica Mavrenski utolsó meccsét követően bajnoki címet ünnepelhetett az NKA Pécs

Fotó: Löffler Péter

A kiváló szakember emlékére a Rátgéber Akadémia nemzetközi U17-es tornát szervezett szeptember első hetének végére, amelyre a Crvena zvezda, a Vojvodina és a DEAC érkezik, hogy megmérkőzzön a házigazdával. Mindkét neves szerb klub színeiben játszott Mavrenski. A zvezdában kezdő irányító volt, bajnoki címet és Szuperkupát nyert vele.

A Nemzeti Kosárlabda Akadémia csarnokában így három napon át figyelhetik az érdeklődők a magyar és szerb kosárlabdázás jövőjét, s azt, jelenleg hol tartanak egymáshoz képest ezek az együttesek, s ki lesz az, aki a legmagasabbra jut.

Az Ivica Mavrenski Emléktorna programja

Szeptember 5., péntek: DEAC–NKA Pécs (18.00), KK Crvena zvezda–KK Vojvodina (20.00).

Szeptember 6., szombat: KK Vojvodina–DEAC (13.30), NKA Pécs–KK Crvena zvezda (16.00).

Szeptember 7., vasárnap: KK Crvena zvezda–DEAC (11.00), KK Vojvodina–NKA Pécs (13.00).