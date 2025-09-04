szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

24°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

26 perce

A Crvena zvezda és a Vojvodina is Pécsett tiszteleg Ivica Mavrenski előtt

Címkék#Rátgéber Akadémia#NKA Universitas Pécs#férfikosárlabda#Ivica Mavrenski

Kvanduk Bence

Több mint egy esztendeje, 2024. augusztus 2-án hunyt el a PVSK-Veolia és az NKA Pécs férfikosárlabda-csapatinak korábbi vezetőedzője, Ivica Mavrenski, aki itt Pécsett főként utóbbi kötelékében dolgozva ért el elévülhetetlen érdemeket azzal, hogy kiharcolta együttese az élvonalban való szereplést a városi rivális ellen. A gárda azóta két sikeres esztendőt teljesített a legmagasabb osztályban.

Ivica Mavrenski utolsó meccsét követően bajnoki címet ünnepelhetett az NKA Pécs
Ivica Mavrenski utolsó meccsét követően bajnoki címet ünnepelhetett az NKA Pécs
Fotó: Löffler Péter

A kiváló szakember emlékére a Rátgéber Akadémia nemzetközi U17-es tornát szervezett szeptember első hetének végére, amelyre a Crvena zvezda, a Vojvodina és a DEAC érkezik, hogy megmérkőzzön a házigazdával. Mindkét neves szerb klub színeiben játszott Mavrenski. A zvezdában kezdő irányító volt, bajnoki címet és Szuperkupát nyert vele.

A Nemzeti Kosárlabda Akadémia csarnokában így három napon át figyelhetik az érdeklődők a magyar és szerb kosárlabdázás jövőjét, s azt, jelenleg hol tartanak egymáshoz képest ezek az együttesek, s ki lesz az, aki a legmagasabbra jut.

Az Ivica Mavrenski Emléktorna programja

Szeptember 5., péntek: DEAC–NKA Pécs (18.00), KK Crvena zvezda–KK Vojvodina (20.00).
Szeptember 6., szombat: KK Vojvodina–DEAC (13.30), NKA Pécs–KK Crvena zvezda (16.00).
Szeptember 7., vasárnap: KK Crvena zvezda–DEAC (11.00), KK Vojvodina–NKA Pécs (13.00).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu