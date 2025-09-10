32 perce
Elárulta mire a legbüszkébb a pécsi sikeredző
Konkoly Zsófia és Iván Bence trénere nemrég kitüntetést kapott Pécs Város Napja alkalmából. Jancsik Árpád elárulta többek között azt is, hogy mire a legbüszkébb idáig tanítványaival közös munkája kapcsán.
Kerestük kérdéseinkkel a sikeredzőt, mint például, hogy élte meg a friss elismerést, vagy mit tart eddigi legnagyobb sikerének. Jancsik Árpád nem mellesleg útban a szingapúri paraúszó vb felé, a repülőről válaszolt a bama.hu kérdéseire.
Első kérdésünk az volt a a PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola úszóedzőjéhez, hogy mit jelent számára a Pro Civitate Díj, amelyet sikeres edzői tevékenységéért és a paralimpikonokkal elért kimagasló eredményeiért ítéltek neki.
– Örültem a díjnak, nagyon megtisztelő, hogy a szülővárosom tüntetett ki. – kezdte Jancsik. – Aminek igazán örültem, hogy a családom és a két sportolóm is elkísért és együtt örültek velem.
Ezt követően kifejtette a szakember, hogy milyen célokat értek el a közelmúltban, s mi a következő célkitűzés, amely eléréséért jelenleg is dolgoznak.
– Igazság szerint 2 éve már csak Zsófival és Bencével foglalkozom. A sok edzőtábor és verseny mellett az egyesületi csoportok felkészítésében már nem tudtam itthon folyamatosan részt venni. Párizsra való felkészülés sokkal nehezebb volt mind mentálisan mind fizikálisan és óriási munkát tettünk bele a sportolóimmal és a bennünket segítő szakemberekkel. Nagyon jól sikerült a párizsi paralimpia, szusszantunk utána egy nagyot és távoli célnak kitűztük a Los angelesi paralimpiát. Bencének a 3. , Zsófinak a 4. paralimpia van kitűzve. Most lépésről lépésre haladunk, hogy együtt megcsináljuk
Arról is szót ejtett Jancsik Árpád, hogy a jelenlegi növendékek kapcsán mit lát, esetleg elképzelhető-e, hogy hamarosan egy új Konkoly Zsófia is kiemelkedik-e közülük.
– Utánpótlás bázisunk működik a nevelési központban bár közel sem olyan létszámmal mint mondjuk 1 évtizede. Ennek több oka is van. A vízfelület hiány is probléma mert egy kerekes székes sportolóval teljesen külön lehet csak foglalkozni a sérültsége miatt míg Pásztory Dóri, Sors Tomi és most Konkoly Zsófi integrálva, csoportban tudott edzeni ép társaival fiatalkorukban. Mostani válogatott esetében jóval szűkebb létszámban és Los Angeles után keletkezhet egy űr, de addig még van 3 év reméljük hogy újabb tehetségek kerülnek elő.
Mindemellett azt is elárulta a sikeredző, hogy mikre legbüszkébb pályafutása alatt, s miket tart legnagyobb sikereinek idáig.
– Zsófival mindent elértünk amit lehet. Iván Bence több mint 10 éve úszik velem, Zsófi 9. éve. Előttem nőttek fel, nemrég diplomáztam mind a ketten. A mai napig rengeteg közös programunk van. A közös út amit együtt bejártunk amire a legbüszkébb vagyok. Nagyon büszke vagyok rájuk, példaértékű felnőtt sportolók mindketten.
Végezetül azt kérdeztük meg a frissen díjazott mestertől, hogy milyen célokkal és elvárásokkal utaznak a szingapúri úszó világbajnokságra.
– Ez a vb most kicsit más mint az eddig megszokottak. Azzal hogy kitűztük Los Angelest hosszútávon prioritásokat állítottunk. Paralimpiát követő évben fizikális és mentális újraépítés kell. A 4. paralimpiára készülünk így most egy újabb 4 éves ciklus elején vagyunk csak. Elvárás most nincs, versenyzünk egy jót. Mosolyogva járnak edzésre, pontosan ott tartunk ahol ilyenkor tartanunk kell. – zárta gondolatait Jancsik
- Mellette Pécs Város Napján Miklós Eszter és Böhönyei Bálint is elismerésben részesült a PSN sportolói közül.