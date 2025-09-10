Elárulta mire a legbüszkébb a pécsi sikeredző

Kerestük kérdéseinkkel a sikeredzőt, mint például, hogy élte meg a friss elismerést, vagy mit tart eddigi legnagyobb sikerének. Jancsik Árpád nem mellesleg útban a szingapúri paraúszó vb felé, a repülőről válaszolt a bama.hu kérdéseire.

Jancsik Árpád gyűjteménye újabb elismeréssel gazdagodott

Fotó: PSN Zrt.

Első kérdésünk az volt a a PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola úszóedzőjéhez, hogy mit jelent számára a Pro Civitate Díj, amelyet sikeres edzői tevékenységéért és a paralimpikonokkal elért kimagasló eredményeiért ítéltek neki.

– Örültem a díjnak, nagyon megtisztelő, hogy a szülővárosom tüntetett ki. – kezdte Jancsik. – Aminek igazán örültem, hogy a családom és a két sportolóm is elkísért és együtt örültek velem.

Ezt követően kifejtette a szakember, hogy milyen célokat értek el a közelmúltban, s mi a következő célkitűzés, amely eléréséért jelenleg is dolgoznak.

– Igazság szerint 2 éve már csak Zsófival és Bencével foglalkozom. A sok edzőtábor és verseny mellett az egyesületi csoportok felkészítésében már nem tudtam itthon folyamatosan részt venni. Párizsra való felkészülés sokkal nehezebb volt mind mentálisan mind fizikálisan és óriási munkát tettünk bele a sportolóimmal és a bennünket segítő szakemberekkel. Nagyon jól sikerült a párizsi paralimpia, szusszantunk utána egy nagyot és távoli célnak kitűztük a Los angelesi paralimpiát. Bencének a 3. , Zsófinak a 4. paralimpia van kitűzve. Most lépésről lépésre haladunk, hogy együtt megcsináljuk

Arról is szót ejtett Jancsik Árpád, hogy a jelenlegi növendékek kapcsán mit lát, esetleg elképzelhető-e, hogy hamarosan egy új Konkoly Zsófia is kiemelkedik-e közülük.

– Utánpótlás bázisunk működik a nevelési központban bár közel sem olyan létszámmal mint mondjuk 1 évtizede. Ennek több oka is van. A vízfelület hiány is probléma mert egy kerekes székes sportolóval teljesen külön lehet csak foglalkozni a sérültsége miatt míg Pásztory Dóri, Sors Tomi és most Konkoly Zsófi integrálva, csoportban tudott edzeni ép társaival fiatalkorukban. Mostani válogatott esetében jóval szűkebb létszámban és Los Angeles után keletkezhet egy űr, de addig még van 3 év reméljük hogy újabb tehetségek kerülnek elő.