szeptember 12., péntek

Mária névnap

27°
+24
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Javulni kell az első túrára: a Komlónak és a Mislenynek is volt min dolgozni

Címkék#Kozármisleny KA#Carbonex-Komló#kézilabda

Bama.hu
Javulni kell az első túrára: a Komlónak és a Mislenynek is volt min dolgozni

A Kozármisleny KA-t nem nyomja majd az esélyesség terhe

Fotó: Kovács Liliána

Ezen a hétvégén idegenbe kell utaznia a baranyai kézilabda rajongóknak, ha látni akarják az NB I.-es csapataikat.

A Carbonex-Komló férfi együttesének a Budakalász otthonában kell tovább vinnie szombaton 17 órától azt a lendületet, amit a NEKA ellen az első fordulóban megszerzett. Persze a hazaiak biztosan nem fognak egyetlen pontot sem könnyen adni azt követően, hogy egy hete, szintén saját erődjükben a Veszprém egy 45–32-es verést mért rájuk. Számukra feltétlenül szükséges most bizonyítani, hogy a hasonló erőt képviselő együttesek ellen meg tudják védeni a várat.

Egy órával a Bányász után, azaz szombaton 18 órakor a kozármislenyi női együttes is pályára lép a Szombathely otthonában. Az esélyesség terhe nem a Kozármisleny KA-t nyomja majd a találkozón, felszabadultan játszhat a fiatal baranyai együttes, amelynek elsődleges célja most, hogy a NEKA elleni találkozóhoz képest javuljon.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu