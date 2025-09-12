Javulni kell az első túrára: a Komlónak és a Mislenynek is volt min dolgozni

Ezen a hétvégén idegenbe kell utaznia a baranyai kézilabda rajongóknak, ha látni akarják az NB I.-es csapataikat.

A Carbonex-Komló férfi együttesének a Budakalász otthonában kell tovább vinnie szombaton 17 órától azt a lendületet, amit a NEKA ellen az első fordulóban megszerzett. Persze a hazaiak biztosan nem fognak egyetlen pontot sem könnyen adni azt követően, hogy egy hete, szintén saját erődjükben a Veszprém egy 45–32-es verést mért rájuk. Számukra feltétlenül szükséges most bizonyítani, hogy a hasonló erőt képviselő együttesek ellen meg tudják védeni a várat.

Egy órával a Bányász után, azaz szombaton 18 órakor a kozármislenyi női együttes is pályára lép a Szombathely otthonában. Az esélyesség terhe nem a Kozármisleny KA-t nyomja majd a találkozón, felszabadultan játszhat a fiatal baranyai együttes, amelynek elsődleges célja most, hogy a NEKA elleni találkozóhoz képest javuljon.