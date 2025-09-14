szeptember 14., vasárnap

Labdarúgás

3 órája

Józanul tartotta a Kanizsa a Mislenyt

Bama.hu
Józanul tartotta a Kanizsa a Mislenyt

Fotó: Löffler Péter

Legyőzte 2–1-re a Nagykanizsát a HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapata a Magyar Kupa 3. fordulójában, így egyedüliként tovább jutott a baranyai együttesek közül.

Pinezits Máté, a Misleny vezetőedzője: – Egy folyamatba építettük be ezt a mérkőzést. Két héttel ezelőtt mondtuk, hogy akkor húzzunk egy vonalat és amit addig felépítettünk azt építsük tovább. Ennek volt az első része a múlt heti edzőmeccs Szentlőrincen, majd a második rész ez a Nagykanizsa elleni kupamérkőzés és ebből szeretnénk továbbmenni a bajnokságra. Azt gondolom, hogy nagyjából a kapott gólig az történt a pályán, amire számítottunk és amit szerettünk volna. Azt nagyon sajnálom, hogy elől nem voltunk elég felelősségteljesek és nem zártuk le a mérkőzést 2-0 után valamelyik nagy helyzetünkkel, vagy a kapufánkkal. Olyan szempontból meg örülök, mert így az egész mérkőzésre ébren tartott minket és ezzel az ébrenléttel és józansággal tudunk belefordulni a jövő hétvégi bajnoki mérkőzésbe.

