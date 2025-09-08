Kaptak egy emlékeztetőt: ez már nem az a kávéház

Elkezdődött a szezon a kézilabda NB I. B-ben, de a nyitányon a PEAC számára férfi és női fronton sem termett babér.

Eger–PTE-PEAC 31–21 (16–7)

Férfi kézilabda NB I. B., 1. forduló.

PEAC: MATOS 1, Fekete – Szárszó, Nemes 1, Vass 6 (5), Dobrai, Gulyás 5, Kovács 3, Szabó 4 (2), Horváth, Vida, Füstös, Pataki 1, Pauló, Tóbiás, Weisinger. Edző: Kovács Gábor.

Kovács Gábor: – Nagyszerű hangulatban léptünk pályára és gratulálunk az Eger csapatának. Tanuljuk még ezt az osztályt, és az Eger szép nagy leckét adott nekünk.

Kazincbarcika–PTE-PEAC-SIPO 28–24 (12–11)

Női kézilabda NB I. B., 1. forduló.

PEAC: Bartók – Bréda 4, Grosics 2 (2), Kovács L. 2, Dézsi, Kanyó 5, Szabó 4. Csere: Radochay (k), Leitner 1, Kajdi 4, Hengl 1, Jarjabka 1, Kovács V., Barta, Hajzer, Fellembek. Edző: Székely Katalin.

Székely Katalin: – Csalódottak vagyunk. Ennyi technikai hibával és fegyelmezetlenséggel csak futni fogunk az eredmény után.