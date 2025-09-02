4 órája
Katzirz Béla így látja, az AS Romához szerződő pécsi kapustehetség helyzetét
Megkérdeztük. A PMSC legendája, Katzirz Béla szerint is óriási lehetőséget kapott a pécsi Kilvinger Levente az AS Románál, s szép jövő előtt állhat, de vannak még előtte buktatók is.
A pécsi labdarúgásnak sok meghatározó alakja volt, de közöttük is kiemelkedik Katzirz Béla, aki a válogatott csapatkapitányaként klasszisokkal szemben védhetett, s a portugál Sportingban is szép időszakot élhetett. Az ő nyomdokaiban indulhatott el a múlt héten Kilvinger Levente, aki 16 évesen a PMFC utánpótlásából egyenesen az olasz sztárgárda, az AS Romához szerződött.
– Ez egy szép, remek lehetőség – jelentette ki Katzirz Béla kérdésünkre. – Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy nehéz ilyen fiatalon elhagyni a szülői házat, és teljesen egyedül lenni. Persze ezek a klubok hasonló korban összegyűjtik nagyon sok ország kiemelkedő tehetségeit, de hangsúlyozom, ez mindenképpen egy óriási lehetőség. Megismerkedhet egy másik kultúrával, új barátokat, tapasztalatokat, tudást szerezhet.
Katzirz Béla is Pécsről ment egyenesen egy külföldi klubhoz
A legendás hálóőr már sok évnyi válogatott tapasztalattal vágott bele a légióskodásba, így más helyzetbe került, ugyanakkor azt megtapasztalta, hogy egy másik országban milyen kulturális sokk érheti ilyenkor a sportolót.
– Eleve az ismeretlenbe kerül. Meg kell szokni, hogy hiányzik a közeg a barátoktól kezdve a szülőkig. Nagyon sok függ attól, hogy sikerélménye lesz vagy nem – ment bele azokba a nehézségekbe, amivel most meg kell küzdenie Kilvingernek. – Ha mielőbb és minél több sikerélménye lesz, akkor nyilvánvalóan sokkal jobban fogja szeretni, hogy ott van. Ez akkor változhat, ha esetleg egészségi problémái lesznek, vagy nem úgy alakul, ahogy elképzelte, eltervezte. Bár ő fiatal, én felnőttként mentem Portugáliába. Van ideje, csak évek múlva lesz kérdés, hogy összejön-e a felnőtt csapatban a játék. Az biztos, hogy ott minden teljesen más. Még akkor is más lenne, ha csak a szomszéd országba kerül, de ismétlem, ez egy nagyon nagy lehetőség, csodálatos dolog. Ahol én játszottam, a csapatban 12 külföldi volt. Brazil, argentin, szudáni, de még angolai, mozambiki, jugoszláv is szerepelt a keretben. Nagyon nagy élmény volt ilyen közegben játszani.
Olaszország számára sem idegen, hogy kiváló kapusokat neveljen. Ha csak az elmúlt évtizedekre visszatekintünk, valószínűleg nincs olyan ember, akinek Gianluigi Buffon vagy Donnarumma neve ne mondana valamit.
– Szerintem ez majdnem mindenhol megvan. Nem kell messze menni. A horvátok vagy a szerbek is kiváló játékosokat tudnak adni, de kétségtelen, hogy ez egy AS Roma. Nem ismerem az utánpótlását, de biztosan olyan képzés van, olyan szakembergárdával rendelkezik, ami előnyére fog válni a fiatalembernek – folytatta.
A Farkasok tehetségeinek arra is lehetősége van, hogy élőben, a kapu mögött figyeljék, ahogy az első csapat kapusa véd, így az óriás stadionok atmoszféráját is szokhatják amellett, hogy elleshetnek néhány fogást élesben.
– Nagy előny lehet, és még inkább ösztönözheti arra, hogy a lehető legjobbat próbálja kihozni magából, ha a helyszínen látja a felnőtt együttest, a közeget. Nem 500, vagy 1000 ember lézeng egy futballmérkőzésen a nézőtéren, hanem tényleg 20-30-40 ezer néző előtt szerepelnek, a Romának még több férőhelyes stadionja van – fogalmazott.
Kilvinger Leventére rengeteg munka vár, de nagy sikerek követhetik
Kilvingerre még rengeteg munka és buktató vár a következő években, de megfelelő hozzáállással, elhivatottsággal kihasználhatja ezt az esélyt.
– Egy kicsit most sodródnia kell. Nyilvánvalóan megvannak az alapok, a képességei, az elszántsága hozzá. Ha gyorsan meg tudja szokni, hogy teljesen új közegbe került, új országba, ahol minden teljesen új, nem fogja nagyon egyedül érezni magát. mert az is egy veszélyes történet, ami befolyásolja a teljesítményt, akkor úgy gondolom, hogy szép jövő várhat rá. Nagyon sok sikert kívánok Leventének – zárta szavait.