Katzirz Béla így látja, az AS Romához szerződő pécsi kapustehetség helyzetét

A pécsi labdarúgásnak sok meghatározó alakja volt, de közöttük is kiemelkedik Katzirz Béla, aki a válogatott csapatkapitányaként klasszisokkal szemben védhetett, s a portugál Sportingban is szép időszakot élhetett. Az ő nyomdokaiban indulhatott el a múlt héten Kilvinger Levente, aki 16 évesen a PMFC utánpótlásából egyenesen az olasz sztárgárda, az AS Romához szerződött.

Katzirz Béla sok nagy csatát megélve állított példát az utódoknak

Fotó: Laufer László

– Ez egy szép, remek lehetőség – jelentette ki Katzirz Béla kérdésünkre. – Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy nehéz ilyen fiatalon elhagyni a szülői házat, és teljesen egyedül lenni. Persze ezek a klubok hasonló korban összegyűjtik nagyon sok ország kiemelkedő tehetségeit, de hangsúlyozom, ez mindenképpen egy óriási lehetőség. Megismerkedhet egy másik kultúrával, új barátokat, tapasztalatokat, tudást szerezhet.

Katzirz Béla is Pécsről ment egyenesen egy külföldi klubhoz

A legendás hálóőr már sok évnyi válogatott tapasztalattal vágott bele a légióskodásba, így más helyzetbe került, ugyanakkor azt megtapasztalta, hogy egy másik országban milyen kulturális sokk érheti ilyenkor a sportolót.

– Eleve az ismeretlenbe kerül. Meg kell szokni, hogy hiányzik a közeg a barátoktól kezdve a szülőkig. Nagyon sok függ attól, hogy sikerélménye lesz vagy nem – ment bele azokba a nehézségekbe, amivel most meg kell küzdenie Kilvingernek. – Ha mielőbb és minél több sikerélménye lesz, akkor nyilvánvalóan sokkal jobban fogja szeretni, hogy ott van. Ez akkor változhat, ha esetleg egészségi problémái lesznek, vagy nem úgy alakul, ahogy elképzelte, eltervezte. Bár ő fiatal, én felnőttként mentem Portugáliába. Van ideje, csak évek múlva lesz kérdés, hogy összejön-e a felnőtt csapatban a játék. Az biztos, hogy ott minden teljesen más. Még akkor is más lenne, ha csak a szomszéd országba kerül, de ismétlem, ez egy nagyon nagy lehetőség, csodálatos dolog. Ahol én játszottam, a csapatban 12 külföldi volt. Brazil, argentin, szudáni, de még angolai, mozambiki, jugoszláv is szerepelt a keretben. Nagyon nagy élmény volt ilyen közegben játszani.