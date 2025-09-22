Keményen küzdött, de elbukott a Pécs

A veretlen Vecsés otthonában lépett pályára a PTE-PEAC NB I. B-s férfikézilabda-csapata a hét közbeni Magyar Kupa-kiesést követően. A mérkőzés elején a hazaiak gyorsan előnyt szereztek (4–0), de a pécsiek az első félidőben összeszedetten játszottak, és a szünetre akár kedvezőbb állással is fordulhattak volna.

A második játékrész bizonytalan kezdése után a 45. percben még szoros volt az eredmény (22–20), a hajrában azonban a Vecsés átvette az irányítást, és magabiztosan őrizte meg veretlenségét a bajnokságban. A pécsieknek így továbbra sincs pontjuk.

Vecsés–PTE-PEAC 34–26 (15–16)

Férfi kézilabda NB I. B., 3. forduló.

PEAC: Matos 1, Lévay – Szárszó, Geréb 1, Nemes, Vass 4 (1), Dobrai 5, Kovács 3, Szabó 2, Vida 2, Füstös 2, Marcsek, Pataki, Pauló 4, Tóbiás 2, Weisinger. Vezetőedző: Kovács Gábor.

Kovács Gábor: – Nagy Szabi és a beálló páros kapcsolat vert meg minket, hiába készültünk rá, nem tudtuk tartani és megoldani a második félidőben.