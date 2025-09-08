Kenderesinek nem sikerült szépen a búcsú

Utolsó junior korosztályos megmérettetésére indult a PVSK tehetséges cselgáncsozója, Kenderesi Péter, amikor Pozsony felé vette az irányt. Szlovákia fővárosában az Európa-bajnokságon akart még egy érmet szerezni mielőtt a felnőttek között folytatná pályafutását. A torna azonban nem úgy sikerült, ahogyan eltervezte, már a tizenhat közé jutásért vívott csatában elbukott a -100 kilogrammos súlycsoportban.

– Kenderesi Péter, klubunk egyik legnagyobb reménysége, a lengyel Walenciak elleni mérkőzésen egy szerencsétlen helyzetben elesett egy wazarira (7 pontos akció), amit 3 yuko (5 pont) dobással nem sikerült behozni – értékelt az egyesület honlapján edzője, Kersics Dávid. – A csapatversenyben Magyarország a házigazda szlovákok ellen 4–3 arányban, hajszálnyival maradt alul a nyolc közé jutásért, így a válogatott is kiesett. Mostantól azonban előre tekintünk. Péter a felnőtt korosztályban folytathatja, ahol új lehetőségek várnak rá.