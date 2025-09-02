Labdarúgás
2 órája
Két év után első tétmeccsére készül a baranyai csapat
Hétvégén elstartol a Baranya Vármegyei Kupa, ahol két szezont követően ismét tétmeccsen lép pályára az újjászületett Drávaszabolcs SE. A baranyai együttes, amely nemrég még a megszűnés szélén is állt, tavaly új alapokra helyezte a egyesület jövőjét.
Utánpótlás csapataik indultak el a Bozsik programban, idén pedig egy U13-as és egy felnőtt gárda is csatába száll tőlük. Igazi sikerstory a baranyai település kiscsapatának visszatérése, s szeptember 7-én vasárnap 17.00-kor a Gyódi Sportkör ellen lépnek pályára kupameccsen hazai környezetben.
