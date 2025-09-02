szeptember 2., kedd

Labdarúgás

48 perce

Két év után első tétmeccsére készül a baranyai csapat

Címkék#Gyódi Sportkör#Bozsik programban#Drávaszabolcs SE

Puskás Patrik

Hétvégén elstartol a Baranya Vármegyei Kupa, ahol két szezont követően ismét tétmeccsen lép pályára az újjászületett Drávaszabolcs SE. A baranyai együttes, amely nemrég még a megszűnés szélén is állt, tavaly új alapokra helyezte a egyesület jövőjét. 

Utánpótlás csapataik indultak el a Bozsik programban, idén pedig egy U13-as és egy felnőtt gárda is csatába száll tőlük. Igazi sikerstory a baranyai település kiscsapatának visszatérése, s szeptember 7-én vasárnap 17.00-kor a Gyódi Sportkör ellen lépnek pályára kupameccsen hazai környezetben.  

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
