szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

25°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

4 órája

Két negyedet nyert a pécsi csapat, de végül a rivális örülhetett

Címkék#NKA#NKA Universitas Pécs Nő#Zseljko Djokic

Puskás Patrik

Újabb felkészülési meccset vívott az NKA Universitas  Pécs Női csapata. Zseljko Djokic legénysége ezúttal az Euróliga selejtezőre készülő Reyer Venezia otthonába látogattak, ahol két nap alatt két összecsapást vívnak a hazaiakkal. Az első találkozón kifejezetten jól játszottak a pécsiek, két negyedet is képesek voltak megnyerni, ám végül szoros küzdelmet követően a Venezia győzött 71–65-re. Ennek ellenére nem lehetnek csalódottak az NKA játékosai, s csütörtökön ismét próbára tehetik magukat az olasz topcsapattal szemben. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu