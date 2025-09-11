Kosárlabda
4 órája
Két negyedet nyert a pécsi csapat, de végül a rivális örülhetett
Újabb felkészülési meccset vívott az NKA Universitas Pécs Női csapata. Zseljko Djokic legénysége ezúttal az Euróliga selejtezőre készülő Reyer Venezia otthonába látogattak, ahol két nap alatt két összecsapást vívnak a hazaiakkal. Az első találkozón kifejezetten jól játszottak a pécsiek, két negyedet is képesek voltak megnyerni, ám végül szoros küzdelmet követően a Venezia győzött 71–65-re. Ennek ellenére nem lehetnek csalódottak az NKA játékosai, s csütörtökön ismét próbára tehetik magukat az olasz topcsapattal szemben.
