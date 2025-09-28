Labdarúgás
2 órája
Két perc alatt mindent elvesztett a pécsi focicsapat, amiért küzdött
Fotó: Löffler Péter
A labdarúgó NB III. 9. fordulójában a PTE-PEAC egy félidőn át kitartott az Érd ellen, de aztán a hazai csapat a 48. és az 50. percben is bevette az egyetemiek kapuját, s megtartotta a három pontot. Eredmény: Érd–PTE-PEAC 2–0.
