Két perc alatt mindent elvesztett a pécsi focicsapat, amiért küzdött

Bama.hu
Fotó: Löffler Péter

A labdarúgó NB III. 9. fordulójában a PTE-PEAC egy félidőn át kitartott az Érd ellen, de aztán a hazai csapat a 48. és az 50. percben is bevette az egyetemiek kapuját, s megtartotta a három pontot. Eredmény: Érd–PTE-PEAC 2–0.

