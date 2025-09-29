Kezdődik a nevezés: készíthetik karácsonyra a focicsukákat

Egyre több lehetősége van a labdarúgás szerelmeseinek, hogy még a karácsony előtt, vagy a két ünnep között rúgják a bőrt.

Elsőként a december 27. és 30. között négy napon át dübörgő komlói teremfoci tornára, a IX. GABRIELLA Kupára nyílik meg a nevezési lehetőség. Már október 1-től jelezheti a 48 együttes a részvételi szándékát az évek óta magas színvonalon zajló bajnokságra. A torna összdíjazása 1.5 millió forint.

Idén másodjára rendezik meg Harkányban a City Café Kupát, amely december 20-21-re kínál játéklehetőséget azoknak, akik rúgnák a bőrt. Erre október 20-tól lehet majd nevezni, s már azt is kihirdették a szervezők, hogy a tombolán akár Kirchner Krisztián, Kővári Róbert vagy Böde Dániel mezét is meg lehet szerezni.