szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

17°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teremlabdarúgás

17 perce

Kezdődik a nevezés: készíthetik karácsonyra a focicsukákat

Címkék#Kirchner Krisztián#Böde Dániel#City Café Kupa#IX GABRIELLA Kupára

Bama.hu
Kezdődik a nevezés: készíthetik karácsonyra a focicsukákat

Fotó: Löffler Péter

Egyre több lehetősége van a labdarúgás szerelmeseinek, hogy még a karácsony előtt, vagy a két ünnep között rúgják a bőrt. 

Elsőként a december 27. és 30. között négy napon át dübörgő komlói teremfoci tornára, a IX. GABRIELLA Kupára nyílik meg a nevezési lehetőség. Már október 1-től jelezheti a 48 együttes a részvételi szándékát az évek óta magas színvonalon zajló bajnokságra. A torna összdíjazása 1.5 millió forint.

Idén másodjára rendezik meg Harkányban a City Café Kupát, amely december 20-21-re kínál játéklehetőséget azoknak, akik rúgnák a bőrt. Erre október 20-tól lehet majd nevezni, s már azt is kihirdették a szervezők, hogy a tombolán akár Kirchner Krisztián, Kővári Róbert vagy Böde Dániel mezét is meg lehet szerezni.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu