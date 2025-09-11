Kiderült, kik gondozzák tovább Feleki Attila örökségét

Miután Feleki Attila elhunyt, sokan találgatták, hogyan íródik tovább a HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapatának története. Most felfedte az egyesület az új tulajdonosi struktúrát, amit még Feleki álomdott meg, s amit ő szeretett volna bejelenteni, mivel úgy érezte, sikerült megtalálni szeretett klubja számára a legjobb, saját maga számára pedig a legmegnyugtatóbb megoldást.

Kutyáncsánin Jevrem vezeti tovább a HR-Rent Kozármisleny együttesét

Forrás: HR-Rent Kozármisleny

A Gold-Sport Kft. új többségi tulajdonosa Kutyáncsánin Jevrem, a Prohuman cégcsoporthoz tartozó HR-Rent Kft. ügyvezetője, aki 20 éven át dolgozott a korábbi vezetővel, s labdarúgóként a csapatnak is tagja volt. Számára a kozármislenyi labdarúgás igazi szívügy, és játékoskarrierje után sem szakadt el a klubtól, így pontosan ismeri az irányt, amerre kormányoznia kell a kék-fehéreket.

– Attila távozása óriási veszteség, hatalmas űrt hagyott maga után, pótolhatatlan! – jelentette ki az új többségi tulajdonos. – A mi feladatunk, hogy őrizzük az általa képviselt szellemiséget, és tovább tápláljuk azt a tüzet, amelyet ő lobbantott lángra. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert Magyar Márk klubigazgató az elmúlt 7 évben eredményes klubmodellt alakított ki, nagyon jó közösséget épített, remek munkát végzett, melynek eredményeként a klub legsikeresebb időszakát éltük az elmúlt években.

Mellette egy kisebbségi tulajdonos is becsatlakozik a munkába, Feleki jó barátja, Zakor Sándor vállal részt a munkából, s aki 2016 óta üzlettársa volt a Prohuman cégcsoportban. Számára sem ismeretlen a labdarúgás, s a HR-Rent Kozármisleny sem, hiszen 2019 óta az MTK tulajdonosa. A fővárosi kék-fehérekkel így még szorosabbá válik a megkezdett együttműködés. A megkötött kooperációs szerződés mellett a következő hetek-hónapok feladata, hogy a két klub megvizsgálja, milyen szinergiákat hozhat az új fejezet.