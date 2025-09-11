Labdarúgás
8 órája
Kisorsolták a második kört is a kupában
Megvannak a második forduló párosításai is a Baranya vármegyei kupában. Szeptember 17-én szerdán az első ligás csapatok is beszállnak a kupaküzdelmekbe is, s izgalmas összecsapásokra számíthatnak a szurkolók.
A tavalyi győztes Mohács az Olasz otthonába látogathat, míg az előző kiírás ezüstérmese a Harkány, szintén harmadik vonalhoz tartozó gárda ellen kezdhet majd.
