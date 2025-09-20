Szenzációs fordítás! Leradírozta a Komló a Fradit (GALÉRIA, VIDEÓ)

Nagy ováció fogadta a komlói katlanban a Ferencvárost, de főleg a válogatottságtól visszavonuló klasszist, Lékai Mátét, akinek egy üzenetet is kifeszítettek a hazai ultrák, majd a Barátok Közt főcímdala is felcsendült felesége, Kiss Ramóna tiszteletére, akit később is éltettek a szurkolók.

Jerkovicsék kihoztak mindent magukból a Komló–Ferencváros csatában

Fotó: Kovács Liliána

A találkozóra láthatóan nem csak a rajongók készültek, a csapat is keményen kezdett, s egy jó negyed óráig vezetett is a Bányász. A tábor beleűzte a gárdát a jó teljesítménybe, de a szünet előtt jó öt perccel elfogyott a lendület, s a Fradi hattal is el tudott lépni.

A fordulás után előbb Nagy Bence eladott labdájából Borsos szépített, majd Menyhárt vadászott le rögtön egy Lékai átadást, s be is talált a másik oldalon, így 4-re csökkent a különbség. Ezt fejelte meg Vyunyk két óriási védéssel, ami ismét feltüzelte a közönséget. Az ukrán hálóőr a folytatásban is parádés teljesítményt hozott, így pedig a kék-fehérek három gólon tudták tartani magukat még úgy is, hogy Lékainak két lépéshibát is elnéztek a játékvezetők egymás után. Sőt, szűk tizenkét perccel a második félidő kezdete után, már döntetlen volt ismét.

Akkor már valószínűleg a város legtávolabbi sarkában is remegtek a házak ablakai, amikor a 48. percben Menyhárt ismét gólt szerzett, s kettőre növelte a Komló előnyét. Melnicsuk pedig annak ellenére is megtoldotta ezt még eggyel, hogy közben Nagy Bence egy pankrációból ismerős fogással, egy nyaktilóval küldte földre a levegőből.

Bár az utolsó tíz percben egy-egy találattal próbálta lehűteni a hangulatot a vendég együttes, a szinte önkívületi állapotban játszó Bányászt ezen az estén már nem lehetett megállítani. Agyonverte a fordulás után ellenfelét.