14 órája
Szenzációs fordítás! Leradírozta a Komló a Fradit (GALÉRIA, VIDEÓ)
Elképesztően nagyot játszott a férfi kézilabda NB I. 3. fordulójában a Carbonex-Komló a Ferencváros ellen. A hazaiak a félidőben még hatgólos hátrányban voltak, de szétlőtték a fordulás után a Fradi védelmét. Komló–Ferencváros 38–36.
Nagy ováció fogadta a komlói katlanban a Ferencvárost, de főleg a válogatottságtól visszavonuló klasszist, Lékai Mátét, akinek egy üzenetet is kifeszítettek a hazai ultrák, majd a Barátok Közt főcímdala is felcsendült felesége, Kiss Ramóna tiszteletére, akit később is éltettek a szurkolók.
A találkozóra láthatóan nem csak a rajongók készültek, a csapat is keményen kezdett, s egy jó negyed óráig vezetett is a Bányász. A tábor beleűzte a gárdát a jó teljesítménybe, de a szünet előtt jó öt perccel elfogyott a lendület, s a Fradi hattal is el tudott lépni.
A fordulás után előbb Nagy Bence eladott labdájából Borsos szépített, majd Menyhárt vadászott le rögtön egy Lékai átadást, s be is talált a másik oldalon, így 4-re csökkent a különbség. Ezt fejelte meg Vyunyk két óriási védéssel, ami ismét feltüzelte a közönséget. Az ukrán hálóőr a folytatásban is parádés teljesítményt hozott, így pedig a kék-fehérek három gólon tudták tartani magukat még úgy is, hogy Lékainak két lépéshibát is elnéztek a játékvezetők egymás után. Sőt, szűk tizenkét perccel a második félidő kezdete után, már döntetlen volt ismét.
Akkor már valószínűleg a város legtávolabbi sarkában is remegtek a házak ablakai, amikor a 48. percben Menyhárt ismét gólt szerzett, s kettőre növelte a Komló előnyét. Melnicsuk pedig annak ellenére is megtoldotta ezt még eggyel, hogy közben Nagy Bence egy pankrációból ismerős fogással, egy nyaktilóval küldte földre a levegőből.
Bár az utolsó tíz percben egy-egy találattal próbálta lehűteni a hangulatot a vendég együttes, a szinte önkívületi állapotban játszó Bányászt ezen az estén már nem lehetett megállítani. Agyonverte a fordulás után ellenfelét.
Fantasztikus hangulatú volt a Komló-FradiFotók: Kovács Liliána
Carbonex-Komló–Ferencváros 38–36 (15–21)
Férfi kézilabda NB I., 3. forduló. Komló, 1000 néző. Vezette: Bóna, Földesi.
Komló: Ágoston – Urbán, Dontsov 2, MELNICSUK 12 (3), Zennadi 3, JERKOVICS 5, MENYHÁRT 10 (2). Csere: VYUNYK (k), BORSOS 3, Váczi 2, Szöllősi 1, Ács P., Varga Sz., Balogh N. Vezetőedző: György László.
Ferencváros: Győri K. – BUJDOSÓ 9, ANCSIN 6, Karai 1, Győri M. 2, Kovacsics 2, LÉKAI 6 (2). Csere: Borbély (k), NAGY B. 6, Debreczeni 2, Prainer, Juhász Á. 2, Füzi, Csörgő. Vezetőedző: Pásztor István.
Kiállítás: 8, ill. 10 perc.
Hétméteres: 6/5, ill. 2/2.
Piros lap: Zennadi (33.).