Komoly elismerést kapott az NKA csapatkapitánya

Közel egy évvel ezelőtt alapította a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a Hunbasket Hero díjat, melyet első alkalommal adtak át. A kitüntetésre a férfi és női NB I/A-s együttesek jelölhettek olyan játékosokat, akik nem csak a pályán alkottak kiemelkedőt az évben, hanem azon kívül is sokat tettek a közösség fejlesztéséért.

Rengeteg nevezés érkezett a díjra, így pedig még nagyobb elismerés, hogy első alkalommal az NKA Universiatas Pécs kapitánya, Studer Ágnes kaphatta meg ezt a címet, melyet a Magyar Kosárlabdázás Napján szeptember 20-án vehet át a Hősök terén. Studer tavaly sérült vállal is remekelt a pályán, valamint a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság balesetmegelőzés programjának és az MKOSZ karácsonyi időszakot megelőző Cipősdoboz kampányának is vezéralakja volt.