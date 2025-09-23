szeptember 23., kedd

Úszás

4 órája

Rögtön robbantott egy fantasztikus eredményt a pécsi úszósztár

Puskás Patrik

Javában zajlik a szingapúri paraúszó világbajnokság, ahol megkezdték versenyszámaikat a magyar csapat tagjai is. Nem is akárhogy csaptak bele a medencébe, ugyanis első magyarként a PSN Zrt.– Pécsi Sportiskola kiválósága Konkoly Zsófia kezdte meg szereplését a világeseményen.

PSN, Konkoly Zsófia
Nagyot robbantott a PSN csillaga Konkoly Zsófia
Fotó: PSN Zrt.

A pécsi sztár a női SM9-es kategória 200 méteres vegyesúszás versenyszámában vett részt először, ahol fantasztikusan szerepelt. Konkoly 2:36.09 perces időeredménnyel ért célba a fináléban, mindössze 3.19 másodperccel később, mint a győztes, a kanadai Mary Jibb. A szám ezüstérmese pedig a spanyol Anastasiya Dmytriv lett. 

A pécsi úszó nagy mosollyal vehette át ezt követően a megérdemelten megszerzett bronzérmét, mely egyben a magyar küldöttség első medálja is volt egyben a viadalon. Rajta kívül a Pécsi Vörös Meteor sportolója Hotz Csenge is medencébe szállt már. Hotz 200 méter vegyesúszásban (S10) hatodik pozícióban végzett. 

A keddi versenynapon ismét szoríthatnak a nézők pécsi úszókért, ugyanis Konkoly Zsófia ismét versenyzik. A friss bronzérmest ezúttal a 100 méteres pillangóúszásban láthatják majd szurkolói, míg csapattársa Iván Bence is megkezdi szereplését. Utóbbi 200  méter vegyesúszásban fog szerepelni szintén a keddi programban.  

A Magyar Úszó Szövetség is gratulált Konkoly Zsófia sikeréhez

