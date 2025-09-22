szeptember 22., hétfő

Korábbi gólvágóját gyászolja a baranyai sport

Bama.hu

Életének 69. évében elhunyt Hámori László, a PMSC egykori saját nevelésű támadója. A pécsi születésű labdarúgó 1974 és 1977 között 24 bajnokin viselte a piros-fekete mezt, s tagja volt az 1976/77-es másodosztályú bajnokcsapatnak. Ifjúsági válogatottként is pályára lépett, majd több klubnál – köztük a Dunaújvárosi Kohásznál, a Honvédnál Kossuth KFSE-nél, a Budapest Honvédnál, Komlón, Kaposváron, valamint a Pécsi BTC-nél és VSK-nál – folytatta karrierjét. 2025. szeptember 20-án hunyt el.

