Az utolsó pillanatig ünnepelte a Kozármislenyt a közönség (galéria)

Tudta jól a Kozármisleny KA teljes csapata, hogy a külföldiekkel és válogatottakkal felálló Mosonmagyaróvár egy pillanatig sem fogja hagyni, hogy fellélegezzen. Főleg, hogy a vendég együttes a két óriástól, a Ferencvárostól és a Győrtől is kikapott az első fordulókban, s mindennél jobban szeretett volna elmozdulni az utolsó helyről.

Csökmei még sok szép pillanatot szerezhet a Kozármisleny KA szurkolóinak

Fotó: Löffler Péter

Ennek megfelelően kemény védekezéssel, és lendületes támadással nyitott, amivel pillanatok alatt törte át a mislenyi védelmet, s már 6–0-ra vezetett, amikor a 7. percben Jávorka-Hornyák végre megtörte a jeget. A fiatal hazaiak ezt követően sem tudtak azonban zárkózni, se tartani a különbséget, így végül a pihenőre 11 gólos hátrányban mehettek.

A nagy hátrány ellenére a fordulást követően is dübörgött a „Mindent bele!” a csarnokban, s a kék-fehérek igyekeztek is mindent elkövetni, hogy kiszolgálják a közönségüket azzal, hogy nem vesznek vissza az energiákból. Erőfeszítéseiket nagy ováció is kísérte, végül 19 lett közte.

Kozármisleny KA–Mosonmagyaróvár 21–40 (9–20)

Női kézilabda NB I., 3. forduló. Kozármisleny, 350 néző.

Kozármisleny: Wichmann – Kecskés 5, Brettner, Lengyel L., Jávorka-Hornyák 2, Scheffer 3, Csökmei. Csere: Mohari (k), Kelemen 2, Hónig, Fodor 2 (1), Bernhardt 4, Friedszám 1, Ostorics 2, Rácz P., Bursac. Edző: Kovács Tamás.

Mosonmagyaróvár: Arenhart – Falusi-Udvardi 1, Tóth G. 4, Quist 2, Tatar 6, Wolfs 2, Kazai 3. Csere: Csatlós (k), Háfra N. 5, Kukely 2, Dzaferovic 7, Tyiskov-Helembai 2, Tóth E. 2, Molnár D. 3, Stranigg 1 (1). Edző: Dragan Adzics.

Kiállítás: 0, ill. 4 perc.

Hétméteres: 3/1, ill. 2/1.

Következik: Kisvárda–Kozármisleny (10. 04., 18.00).