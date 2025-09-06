Szemtelenül fiatalos kohéziót hoztak össze Kozármislenyben

Komoly változásokon ment át a Kozármisleny KA az NB I. B-s bajnoki cím megszerzése óta. Új vezetőedzővel, s alapjaiban felfrissített kerettel teljesítette a felkészülést egy új utat járva.

Scheffer Zsanett rutinja rengeteget jelenthet a Kozármisleny KA merőben megfiatalított együttesének

Fotó: Kovács Liliána

– Mi nem csupán erre a bajnokságra készülünk, és nem csak a szombati meccsre, hanem elindítottunk egy olyan munkát, egy olyan képzést, amely során a fiatal, tapasztalatlan játékosok beépítése az elsődleges. Nem az volt itt a cél, hogy a 8 hét alatt minden kész legyen. Ez lehetetlen, sokkal hosszabb lesz ez a folyamat – kezdte kérdésünkre Kovács Tamás, aki idén a vezetőedzői feladatokat is ellátja.

Az együttes a szintén újonc NEKA-val kezd, s még ősszel el kell utaznia a Győrhöz és a Ferencvároshoz is többek között.

– Az NB I.-es bajnokságnak van egy olyan sajátossága, hogy 9 forduló után leáll, és a visszalévő 17 meccs a 2026-os évre datálódik. Az első szakaszban négy olyan mérkőzés is lesz, amin egyértelműen jobb nálunk az ellenfél. Ezt a négy meccset kapásból fel tudjuk használni a fejlődésünkre. Természetesen nem feltartott kézzel megyünk fel a pályára, de mivel egy képzési folyamatról beszélünk, ezért abszolút közép-hosszútávban gondolkodtunk már a felkészülés ideje alatt is – folytatta.

Az edzőmeccsekkel kapcsolatban kiemelte, hogy jól sikerültek miután tudtak kimondottan elsőosztályú csapatokkal is csatázni, amiken nagyon sok tapasztalatot szereztek, de olyan ellenfelekkel is találkoztak, akik NB I. B. élmezőnyéhez, vagy az NB I. alsó régiójához tartoztak, ahol sikerélményeik is voltak.

– A csapat nagyon komoly átalakuláson ment keresztül. A 6-7 tapasztaltabb játékos mellett 12-15 nagyon fiatal, rutintalan kézilabdázóval állunk neki ennek a szezonnak. Viszont hihetetlenül jól álltak bele a munkába, nagyon komoly ambícióval. Próbálnak figyelni, tanulni. Nyilván vannak hibák, amiket javítunk, de azt érzem, hogy jó a kohézió, ilyen szemtelenül fiatalos kohézió. Meglepett egyébként az, hogy tudunk nagyon gólerősek lenni. Úgy fogalmaztam a csapatnak is, hogy jó sok csatárunk van, de jó lenne, ha lennének védőink is. Ebben kell fejlődnünk sokat, mert tudjuk, a támadás nyeri a meccset, a védekezés meg a bajnokságot – árulta el.