szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

21°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Hatalmas érdeklődés fogadta a Mislenyt az élvonalban, de a csattanó elmaradt

Címkék#NB I#Kozármisleny KA#kézilabda

Vereséggel kezdte meg NB I.-es szereplését a Kozármisleny KA női kézilabdacsapata, azonban ezt követően is óriási ováció fogadta a hazai szektor előtt a lányokat, akik mindent kiadtak magukból a meccs közben.

Kvanduk Bence

Hatalmas lelkesedéssel, fiatalos lendülettel vetette bele magát az első NB I.-es mérkőzésbe magát a Kozármisleny KA, s Friedszám két gyors góljával meg is mutatta a NEKA-nak, hogy nem fogja könnyen adni a pontokat. Ugyanakkor a balatonbogláriak sem akartk mellékszereplők lenni a hazaiak ünnepén, s hamar egalizáltak.

A Kozármisleny KA lövőkedvével nem volt gond, a pontosságon még kissé csiszolni kell
A Kozármisleny KA lövőkedvével nem volt gond, a pontosságon még kissé csiszolni kell
Fotó: Kovács Liliána

Az első negyed órában aztán nagy adok-kapok alakult ki, amit a vendégek törtek meg, akik hárommal is el tudtak lépni. Az első félidő záró tíz perce azonban ismét a hazaiaké volt, hiszen csak két találatot engedtek ebben az időszakban az akadémistáknak, míg hetet rámoltak be eközben. Így pedig kétgólos előny mellett mehettek pihenni Bernhardték.

A fordulást követően beragadt a Misleny, s jó öt percig nem tudott betalálni, még üres kapura is mellé pattogott Kecskés félpályás kísérlete. A vendégek ezzel nagy esélyt kaptak, s meg is fordították a találkozót, hiába énekelte teli torokból a hazai közönség indulóját.

A mislenyi gólcsendet Brettner törte meg, de ezzel nem sikerült akkora lendületet venni, hogy rátapadhassanak a kék-fehérek ellenfelükre, amely így szép fokozatosan néggyel is el tudott menni. Nem csökkentett azonban ez semmit a hazai szurkolók lelkesedésén, akik tovább űzték sajátjaikat, ahogyan akkor is, amikor látszott, ez a különbség nem fog csökkenni. 

Üdv ismét az élvonalban, hölgyek!

Fotók: Kovács Liliána

Kozármisleny KA–NEKA 23–27 (14–12)

Női kézilabda NB I., 1. forduló. Kozármisleny, 463 néző. 
Kozármisleny: Szabó L. – Kecskés 4, Kelemen 1, Jávorka-Hornyák, Lengyel, Bernhardt 4 (1), Friedszám 3. Csere: Wichmann (k), Rácz P., Szatmári, Brettner 2, Hónig, Fodor 5, Bréda 1, Bursac 2, Scheffer 1. Vezetőedző: Kovács Tamás. 
NEKA: Csapó – Kiss Cs. 3, Panyi, Koronczai 3 (2), Alaxai 6, Török F. 3, Bozsodi 2. Csere: Németh Zs. (k), Utasi 5, Berei 4 (1), Szabó A., Farkas E., Molnár F. 1, Jelena, Mihály H., . Vezetőedző: Bakó Botond.
Kiállítás: 6, ill. 4 perc.
Hétméteres: 1/1, ill. 4/3.

Következik: Szombathely–Kozármisleny (09. 13., 18.00).

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu