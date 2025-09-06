1 órája
Hatalmas érdeklődés fogadta a Mislenyt az élvonalban, de a csattanó elmaradt
Vereséggel kezdte meg NB I.-es szereplését a Kozármisleny KA női kézilabdacsapata, azonban ezt követően is óriási ováció fogadta a hazai szektor előtt a lányokat, akik mindent kiadtak magukból a meccs közben.
Hatalmas lelkesedéssel, fiatalos lendülettel vetette bele magát az első NB I.-es mérkőzésbe magát a Kozármisleny KA, s Friedszám két gyors góljával meg is mutatta a NEKA-nak, hogy nem fogja könnyen adni a pontokat. Ugyanakkor a balatonbogláriak sem akartk mellékszereplők lenni a hazaiak ünnepén, s hamar egalizáltak.
Az első negyed órában aztán nagy adok-kapok alakult ki, amit a vendégek törtek meg, akik hárommal is el tudtak lépni. Az első félidő záró tíz perce azonban ismét a hazaiaké volt, hiszen csak két találatot engedtek ebben az időszakban az akadémistáknak, míg hetet rámoltak be eközben. Így pedig kétgólos előny mellett mehettek pihenni Bernhardték.
A fordulást követően beragadt a Misleny, s jó öt percig nem tudott betalálni, még üres kapura is mellé pattogott Kecskés félpályás kísérlete. A vendégek ezzel nagy esélyt kaptak, s meg is fordították a találkozót, hiába énekelte teli torokból a hazai közönség indulóját.
A mislenyi gólcsendet Brettner törte meg, de ezzel nem sikerült akkora lendületet venni, hogy rátapadhassanak a kék-fehérek ellenfelükre, amely így szép fokozatosan néggyel is el tudott menni. Nem csökkentett azonban ez semmit a hazai szurkolók lelkesedésén, akik tovább űzték sajátjaikat, ahogyan akkor is, amikor látszott, ez a különbség nem fog csökkenni.
Üdv ismét az élvonalban, hölgyek!Fotók: Kovács Liliána
Kozármisleny KA–NEKA 23–27 (14–12)
Női kézilabda NB I., 1. forduló. Kozármisleny, 463 néző.
Kozármisleny: Szabó L. – Kecskés 4, Kelemen 1, Jávorka-Hornyák, Lengyel, Bernhardt 4 (1), Friedszám 3. Csere: Wichmann (k), Rácz P., Szatmári, Brettner 2, Hónig, Fodor 5, Bréda 1, Bursac 2, Scheffer 1. Vezetőedző: Kovács Tamás.
NEKA: Csapó – Kiss Cs. 3, Panyi, Koronczai 3 (2), Alaxai 6, Török F. 3, Bozsodi 2. Csere: Németh Zs. (k), Utasi 5, Berei 4 (1), Szabó A., Farkas E., Molnár F. 1, Jelena, Mihály H., . Vezetőedző: Bakó Botond.
Kiállítás: 6, ill. 4 perc.
Hétméteres: 1/1, ill. 4/3.
Következik: Szombathely–Kozármisleny (09. 13., 18.00).