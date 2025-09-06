Hatalmas érdeklődés fogadta a Mislenyt az élvonalban, de a csattanó elmaradt

Hatalmas lelkesedéssel, fiatalos lendülettel vetette bele magát az első NB I.-es mérkőzésbe magát a Kozármisleny KA, s Friedszám két gyors góljával meg is mutatta a NEKA-nak, hogy nem fogja könnyen adni a pontokat. Ugyanakkor a balatonbogláriak sem akartk mellékszereplők lenni a hazaiak ünnepén, s hamar egalizáltak.

A Kozármisleny KA lövőkedvével nem volt gond, a pontosságon még kissé csiszolni kell

Fotó: Kovács Liliána

Az első negyed órában aztán nagy adok-kapok alakult ki, amit a vendégek törtek meg, akik hárommal is el tudtak lépni. Az első félidő záró tíz perce azonban ismét a hazaiaké volt, hiszen csak két találatot engedtek ebben az időszakban az akadémistáknak, míg hetet rámoltak be eközben. Így pedig kétgólos előny mellett mehettek pihenni Bernhardték.

A fordulást követően beragadt a Misleny, s jó öt percig nem tudott betalálni, még üres kapura is mellé pattogott Kecskés félpályás kísérlete. A vendégek ezzel nagy esélyt kaptak, s meg is fordították a találkozót, hiába énekelte teli torokból a hazai közönség indulóját.

A mislenyi gólcsendet Brettner törte meg, de ezzel nem sikerült akkora lendületet venni, hogy rátapadhassanak a kék-fehérek ellenfelükre, amely így szép fokozatosan néggyel is el tudott menni. Nem csökkentett azonban ez semmit a hazai szurkolók lelkesedésén, akik tovább űzték sajátjaikat, ahogyan akkor is, amikor látszott, ez a különbség nem fog csökkenni.