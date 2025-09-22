2 órája
Család, becsület, összefogás: válaszolt kérdéseinkre a Kozármisleny új tulajdonosa
Szeptember 11-én jelentette be a HR-Rent Kozármisleny, hogy Kutyáncsánin Jevrem lesz az egyesület többségi tulajdonosa Feleki Attila tragikus halálát követően. Az új vezető lapunknak hangsúlyozta, mennyit jelent számára a klub.
Mit jelent Önnek a HR-Rent Kozármisleny? – tettük fel a kérdést Kutyáncsánin Jevremnek.
Egy különleges életérzés, ahova jó tartozni, és ahova mindig jó hazajönni.
Van olyan pillanat játékos múltjából, amely különösen meghatározza a klubhoz való kötődését?
Amikor Feleki Attila átigazolt. Ez örökre meghatározta az életemet.
Ha három szóval kellene jellemeznie a klubot, mik lennének azok?
Ami a Kozármisleny indulóban is benne van: család, becsület, összefogás.
Mit tanult Feleki Attilától, amit most tulajdonosként szeretne továbbvinni?
Feleki Attila szellemiségét szeretném továbbvinni. Az a fajta korrekt üzleti és támogató magatartás, amellyel példát mutatott nekünk, az élet minden területen elengedhetetlen.
Milyen érzés egykori játékosként most tulajdonosként is felelősséget vállalni a csapatért?
Nagy és megtisztelő felelősséget kaptam vezetőként, amely még jobban motivál, hogy közösen sikeresek legyünk.
Kutyáncsánin Jevremre és az új vezetésre is bőven várnak feladatok
Mik a legnagyobb kihívások, amelyekkel a klubnak jelenleg szembe kell néznie?
A bajnokság legalacsonyabb költségvetésével, komoly NB I-es múlttal rendelkező csapatokkal és megyeszékhelyekkel kell felvennünk a harcot.Egészen más lehetőségeink vannak, gondolok az edzőpályák hiányára, amelyekkel már évek óta küzdünk, de soha nem adjuk fel.
Hogyan szeretné, hogy emlékezzenek Önre a jövőben, mint a klub vezetőjére?
Azt szeretném, ha ezt a klubot mindig Feleki Attilával kötnék össze, és rá emlékeznének.