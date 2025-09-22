Család, becsület, összefogás: válaszolt kérdéseinkre a Kozármisleny új tulajdonosa

Mit jelent Önnek a HR-Rent Kozármisleny? – tettük fel a kérdést Kutyáncsánin Jevremnek.

Az új többségi tulajdonos, Kutyáncsánin Jevrem (balra) tovább haladna a Feleki Attila kijelölte úton

Forrás: HR-Rent Kozármisleny

Egy különleges életérzés, ahova jó tartozni, és ahova mindig jó hazajönni.

Van olyan pillanat játékos múltjából, amely különösen meghatározza a klubhoz való kötődését?

Amikor Feleki Attila átigazolt. Ez örökre meghatározta az életemet.

Ha három szóval kellene jellemeznie a klubot, mik lennének azok?

Ami a Kozármisleny indulóban is benne van: család, becsület, összefogás.

Mit tanult Feleki Attilától, amit most tulajdonosként szeretne továbbvinni?

Feleki Attila szellemiségét szeretném továbbvinni. Az a fajta korrekt üzleti és támogató magatartás, amellyel példát mutatott nekünk, az élet minden területen elengedhetetlen.

Milyen érzés egykori játékosként most tulajdonosként is felelősséget vállalni a csapatért?

Nagy és megtisztelő felelősséget kaptam vezetőként, amely még jobban motivál, hogy közösen sikeresek legyünk.

Kutyáncsánin Jevremre és az új vezetésre is bőven várnak feladatok

Mik a legnagyobb kihívások, amelyekkel a klubnak jelenleg szembe kell néznie?

A bajnokság legalacsonyabb költségvetésével, komoly NB I-es múlttal rendelkező csapatokkal és megyeszékhelyekkel kell felvennünk a harcot.Egészen más lehetőségeink vannak, gondolok az edzőpályák hiányára, amelyekkel már évek óta küzdünk, de soha nem adjuk fel.

Hogyan szeretné, hogy emlékezzenek Önre a jövőben, mint a klub vezetőjére?