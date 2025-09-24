szeptember 24., szerda

Sárkányhajó

1 órája

Lehengerlően zárták a szezont a PEAC versenyzői

Címkék#PEAC#Dunai Sárkányok#Fadd – Domboriban

Bama.hu

Hétvégén zajlott le a szezonzáró a sárkányhajó sporttágban, nem is akárhol. A 23. Sárkányhajó Magyar Bajnokságot Fadd–Domboriban rendezték, s a PEAC sportolói kiemelkedően szerepeltek.
A hétvége folyamán öt versenyszámban diadalmaskodtak a pécsiek. Négy megmérettetésben második, míg a Női 500 méteres küzdelemben bronzérmet zsebeltek be a versenyzők.  

Remek zárása volt ez tehát a szezonjuknak, sorra nyerték a Magyar bajnoki címeket a sportolók, s alaposan megnehezítették riválisaik dolgát a maradék számban is. A legizgalmasabb csatát a Dunai Sárkányok ellen vívták a PEAC hajósai a 100 m vegyes, illetve 2000 m vegyes küzdelmében, ahol mindkét esetben fej-fej mellett haladtak a csapatok, s csak a célvonalnál dőlt el a csata.

PEAC eredményei:

1. helyezés: Open 200, Női 200, Open 500, Mix 500, Mix 100.

2. helyezés: Mix 200, Open 2000, Női 2000, Mix 2000.

3. helyezés: Női 500.

