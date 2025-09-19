Lékaiék érkeznek Komlóra – megismételhető-e a tavalyi bravúr?

Azonos mérleggel érkezik meg a 6. helyezett Komló és a 7. Ferencváros az egymás elleni találkozóhoz. A vendéglátó kék-fehérek az első fordulóban a NEKA-t verték, majd a Budakalász ellen kikaptak. A Fradi hasonló utat járt be: a nyitányon a Balatonfüred vendégeként egygólos sikert ért el, majd a Veszprémet fogadva komoly vereségbe rohant bele.

– Egy nagyon kemény mérkőzés lesz – kezdte a Bányász kapusa, Ágoston Áron. – A Fradi az egyik legjobb támadócsapat a bajnokságban. Akkor van esélyünk, ha nagyon összeszedjük a védelmet, hátulról is van segítség, próbálunk futni, küzdeni, hajtani.

Persze Lékaiék ellen nem a Komló lesz az esélyes, de tavaly bizonyította ellenük, hogy otthonában bármi megtörténhet.