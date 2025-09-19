szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

29°
+24
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

2 órája

Lékaiék érkeznek Komlóra – megismételhető-e a tavalyi bravúr?

Címkék#NB I#Carbonex-Komló#kézilabda#Ferencváros

Szombaton 18 órától újra pályán lesz a Carbonex-Komló NB I.-es férfikézilabda-csapata, hogy megpróbálja kiszolgálni szurkolótáborát. A partner ezt a feladatot nem fogja könnyűvé tenni, hiszen a Fradi rohanna az élmezőny után.

Kvanduk Bence
Lékaiék érkeznek Komlóra – megismételhető-e a tavalyi bravúr?

Fotó: Péter Szabó Zoltán

Azonos mérleggel érkezik meg a 6. helyezett Komló és a 7. Ferencváros az egymás elleni találkozóhoz. A vendéglátó kék-fehérek az első fordulóban a NEKA-t verték, majd a Budakalász ellen kikaptak. A Fradi hasonló utat járt be: a nyitányon a Balatonfüred vendégeként egygólos sikert ért el, majd a Veszprémet fogadva komoly vereségbe rohant bele.

– Egy nagyon kemény mérkőzés lesz – kezdte a Bányász kapusa, Ágoston Áron. – A Fradi az egyik legjobb támadócsapat a bajnokságban. Akkor van esélyünk, ha nagyon összeszedjük a védelmet, hátulról is van segítség, próbálunk futni, küzdeni, hajtani.

Persze Lékaiék ellen nem a Komló lesz az esélyes, de tavaly bizonyította ellenük, hogy otthonában bármi megtörténhet.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu