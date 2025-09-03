szeptember 3., szerda

Futsal

1 órája

Löketet adhatna a győzelem a PEAC csapatának

Címkék#PTE-PEAC#Haladás VSE#Pécs

Péntek este 19.00-kor újabb meccs vár a pécsi srácokra. Szeptember negyedikén és ötödikén folytatódik a férfi NB I-es futsal liga.

Puskás Patrik

A PTE-PEAC gárdája pénteken este lép majd pályára hazai környezetben a Haladás VSE ellen.

Tóth Márkéknak nem volt könnyű sorsolásuk. Az előző fordulók során sikerrel felérő döntetlent értek el a Nyíregyháza ellen, a címvédő Veszprém otthonában kijózanító vereséget szenvedtek, a DEAC vendégeként pedig semmi nem jött össze.

A következő ellenfél a jelenleg még pont nélkül álló Haladás VSE gárdája, amely Pécsre látogat, hogy szembe nézzen az egyetemistákkal a Lauber Dezső Sportcsarnokban.

Annyi biztos, hogy teljes koncentrációra és csapategységre lesz szüksége Élő Tibor együttesének, valamint szurkolóik bíztatására. Nem lesz esélytelen ugyanis a Vas megyeiek ellen a fekete-fehér mezes alakulat, sőt ha kijön nekik a lépés, megszerezhetik első győzelmüket az első osztályban. Egy esetleges siker következtében pedig erőre kaphatna a pécsi csapat a szezon folytatására.

