1 órája
Löketet adhatna a győzelem a PEAC csapatának
Péntek este 19.00-kor újabb meccs vár a pécsi srácokra. Szeptember negyedikén és ötödikén folytatódik a férfi NB I-es futsal liga.
A PTE-PEAC gárdája pénteken este lép majd pályára hazai környezetben a Haladás VSE ellen.
Tóth Márkéknak nem volt könnyű sorsolásuk. Az előző fordulók során sikerrel felérő döntetlent értek el a Nyíregyháza ellen, a címvédő Veszprém otthonában kijózanító vereséget szenvedtek, a DEAC vendégeként pedig semmi nem jött össze.
A következő ellenfél a jelenleg még pont nélkül álló Haladás VSE gárdája, amely Pécsre látogat, hogy szembe nézzen az egyetemistákkal a Lauber Dezső Sportcsarnokban.
Annyi biztos, hogy teljes koncentrációra és csapategységre lesz szüksége Élő Tibor együttesének, valamint szurkolóik bíztatására. Nem lesz esélytelen ugyanis a Vas megyeiek ellen a fekete-fehér mezes alakulat, sőt ha kijön nekik a lépés, megszerezhetik első győzelmüket az első osztályban. Egy esetleges siker következtében pedig erőre kaphatna a pécsi csapat a szezon folytatására.