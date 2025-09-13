Magabiztos győzelmet aratott a pécsi csapat

Noha voltak kisebb aggodalmak a PEAC-nál, a sűrű menetrend, és Molnár Csongor sérülését követően, de mégis magabiztos sikert értek a pécsiek a futsal NB I. 6. fordulójában. A Berettyófalu ellen megvívott hazai találkozón hamar két gólos előnyre tettek szert az egyetemisták, s noha a rivális szépíteni tudott, Bálint Gergő és Vénosz Soma révén még két találatot tudott szerezni a hazai gárda a második játékrészben. Ezzel Élő Tibor legénysége fontos pontokat gyűjtött be, s felmászott a hatodik pozícióba a bajnoki tabellán.

PTE-PEAC–MVFC Berettyóújfalu

PEAC: Molnár – Bálint, Ábrahám, Nospak, Tóth M. – Wilkesz, Pandur, Koronics, Turi, Vénosz, Kiss, Hajnal, Pedic. Vezetőedző: Élő Tibor.

Gólszerzők: Pedic (4.), Nospak (7.), Bálint (28.), Vénosz (35.) ill. Szabó (8.)