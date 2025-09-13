Sportműsor: Magyar Kupameccsek a célkeresztben

Nagy lendülettel érkezik meg a hétvége a baranyai sportkedvelők számára, egyre több eseménnyel lesznek ellátva a nézők. Folytatódik a MOL Magyar Kupa, Budakalászra utazik a Carbonex-Komló, valamint megkezdik szerepésüket a pécsi vízilabdacsapatok is.

Újabb kör következik a MOL Magyar Kupa küzdelmeiben

Fotó: K.L.

Szeptember 13., szombat – Folytatódik a Magyar Kupa

Kézilabda

K&H Férfi NB I., 2. forduló, CYEB-Budakalász–Carbonex Komló, 17.00.

K&H Női NB I., 2. forduló, Szombathelyi KKA–Kozármisleny KA, 18.00.

Labdarúgás

MOL Magyar Kupa, 3. forduló, PTE PEAC–III. Ker. TVE, Pécs, PMFC Stadion, 13.00., FC Nagykanizsa–HR-Rent Kozármiselny, Nagykanizsa, 15.00., PMFC–DEAC, Pécs, PMFC Stadion, 17.00., Videoton FC Fehérvár–Szentlőrinc, Székesfehérvár, 19.00.

Baranya Vármegyei I. osztály, 3. forduló, PTE PEAC II.–PVSK, 11.00., Mohácsi TE 1888–Nagykozár KSE, Villány TC–Bólyi SE, VSK Sellye–Sport36 Komlói Bányász, 16.30.

Baranya Vármegyei II. osztály, 1. foruduló, Kétújfalu–Szajk, Pécsvárad–PEAC III., Ócsárd–Himesháza, 16.30.

Vízilabda

OB I/B. 1. forduló, PTE-PEAC Mighty Bulls–Fehérvár VSE, Pécs, Abay Nemes Oszkár Sportuszoda, 10.45., Uni–Győr–PVSK-Mecsek Füszért, Győr, 12.00.

Szeptember 14., Vasárnap

Kézilabda

NB I/B Férfi Liga, 2. forduló, PTE PEAC–Dabas KC, Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 19.00.

NB I/B Női Liga, 2. forduló, Ferencvárosi TC U20–PTE PEAC-Sipo, Budapest, 18.00.

Labdarúgás

Baranya Vármegyei I. osztály, 3. forduló, Gyógyfürdő Harkány–Alpassport Siklós, 16.30.

Baranya Vármegyei II. osztály, 1. foruduló, Véménd–Beremend, 13.00., Boda Diana–Somberek, Lánycsók–Szederkény, 16.30.

Túraautó

TCR World Tour, Ausztrál Nagydíj, 2. futam, 4.15.