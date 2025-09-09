Óriásit küzdött a magyar válogatott, de Portugália nevetett a végén (GALÉRIA)

Kissé idegesen, kapkodva kezdte Magyarország a Portugália elleni vb-selejtezőjét, s már az ötödik percben is éreztetnie kellett jelenlétét Tóth Balázsnak. Az ezen a meccsen Dibuszt váltó kapus remekül jött ki ekkor egy beadásra, ami megnyugtatta a társait.

A 21. percben még egész Magyarország Varga Barnabás gólját ünnepelhette

Fotó: Löffler Péter

A vendégek hatalmas fölényt alakítottak ki, Bolláék nem tudták megtartani a labdát, de a 21. percben egy elképesztően gyors kontrát vezettek, aminek a végén Nagy Zsolt ívelt tökéletesen Varga Barnabás fejére, aki tizenegy méterről a jobb alsóba fejelt védhetetlenül.

A bekapott találat nem fogta meg a portugálokat, s a 31. percben Cristiano Ronaldo közeli lövését védte bravúrral Tóth, majd Joao Neves kísérleténél is gyönyörűen hárított. A 36. percben azonban már tehetetlen volt. Egy jobbról érkező megpattanó beadást pöckölt Joao Cancelo kapásból Bernardo Silvához, aki 6-7 méterről a hálóőrt átemelve lőtt a kapu jobb oldalába.