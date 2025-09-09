szeptember 10., szerda

Labdarúgás

1 órája

Óriásit küzdött a magyar válogatott, de Portugália nevetett a végén (GALÉRIA)

Címkék#Portugália#vb-selejtező#Magyarország

Nagyon közel volt a bravúr, de a vb-selejtezők 2. fordulójában Varga Barnabás duplája ellenére Magyarország végül alulmaradt a Cristiano Ronaldo vezette Portugáliával szemben.

Kvanduk Bence
Óriásit küzdött a magyar válogatott, de Portugália nevetett a végén (GALÉRIA)

Fotó: Löffler Péter

Kissé idegesen, kapkodva kezdte Magyarország a Portugália elleni vb-selejtezőjét, s már az ötödik percben is éreztetnie kellett jelenlétét Tóth Balázsnak. Az ezen a meccsen Dibuszt váltó kapus remekül jött ki ekkor egy beadásra, ami megnyugtatta a társait.

A 21. percben még egész Magyarország Varga Barnabás gólját ünnepelhette
A 21. percben még egész Magyarország Varga Barnabás gólját ünnepelhette
Fotó: Löffler Péter

A vendégek hatalmas fölényt alakítottak ki, Bolláék nem tudták megtartani a labdát, de a 21. percben egy elképesztően gyors kontrát vezettek, aminek a végén Nagy Zsolt ívelt tökéletesen Varga Barnabás fejére, aki tizenegy méterről a jobb alsóba fejelt védhetetlenül.

A bekapott találat nem fogta meg a portugálokat, s a 31. percben Cristiano Ronaldo közeli lövését védte bravúrral Tóth, majd Joao Neves kísérleténél is gyönyörűen hárított. A 36. percben azonban már tehetetlen volt. Egy jobbról érkező megpattanó beadást pöckölt Joao Cancelo kapásból Bernardo Silvához, aki 6-7 méterről a hálóőrt átemelve lőtt a kapu jobb oldalába.

Felültek a baranyai drukkerek is a magyar-portugál érzelmi hullámvasútra

Fotók: Löffler Péter

A fordulást követően sem változott jelentősen a mérkőzés képe, s az 57. percben a hátat fordító Nego kezére lőtte a labdát az egyik vendég játékos a tizenhatoson belül, amiért büntetőt ítélt a játékvezető. Ugyan Tóth Balázs érezte az irányt, nem érhette el Cristiano Ronaldo hajszálpontosan a jobb alsóba tartó lövését.

Hátrányban már a mieink voltak a kezdeményezőbbek, de nagyot hárítania így is Tóth Balázsnak kellett Cancelo löketénél. 

Végül a 83. percben összejött az egyenlítés. Egy gyorsan elvégzett szabadrúgással Vitális indította Negót, akinek a beadására ismét klasszis módjára robbant be Varga Barnabás, és középről, 6 méterről a jobb felsőbe fejelt.

Az örömünnepbe viszont egy hátul eladott labda rondított bele percekkel később, amit gyorsan Cancelo elé készített le Bernardo Silva, a védő pedig 18 méterről, középről a bal alsóba lőtt védhetetlenül.

Magyarország–Portugália 2–3 (1–1)

Labdarúgó világbajnoki selejtező, F-csoport, 2. forduló. Budapest, Puskás Aréna, 61 473 néző.
Magyarország: Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Szoboszlai – Bolla (Gruber, 90.), Tóth A. (Ötvös, 60.), Styles (Vitális, 81.), Nagy Zs. (Lukács D., 60.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi.
Portugália: Costa – Joao Neves (J. Felix, 79.), Cancelo, R. Dias, N. Mendes – Vitinha (A. Silva, 88.), Ruben Neves – P. Neto (Palhinha, 79.), B. Fernandes (Trincao, 66.), B. Silva – C. Ronaldo (G. Ramos, 88.). Szövetségi kapitány: Roberto Martinez.
Gólszerzők: Varga B. (21., 83.), ill. B. Silva (36.), C. Ronaldo (58. – büntetőből), Cancelo (86.).

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
