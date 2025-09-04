Máris edzőt vált a PMFC és a PEAC egyik ellenfele

Közel sem kezdődött ideálisan ez az idény az újonc Dombóvári Futball Club számára az NB III. Dél-nyugati csoportjában. A tolnai klub hat forduló alatt mindössze három pontot kapart össze, de mindeközben 23 gólt kapott. Így a 14. helyen tanyázik, egy ponttal a PTE-PEAC előtt. A gyenge eredmények hatására a klubnál úgy határoztak, hogy felbontják Horváth Zoltán vezetőedző szerződését, helyét átmenetileg Martinka Dániel veszi át, amíg nem találják meg a megfelelő szakembert az együttes padjára. Az egyetemisták október elején találkoznak majd a riválissal, a PMFC már túl van az őszi egymás elleni összecsapáson, 6–0-s sikerrel zárta.