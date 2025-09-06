szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Labdarúgás

1 órája

Még húzott egy nagyot az átigazolási piacon a PMFC

Címkék#PMFC#Horváth Péter#Hleba Tamás#NB III#labdarúgás

Kvanduk Bence
Még húzott egy nagyot az átigazolási piacon a PMFC

Fotó: Kurdi Jószef/PMFC

Három változást is bejelentett keretében a PMFC NB III.-as labdarúgócsapata. Egyfelől Hleba Tamással nem számolt a szakmai stáb, így szerződést bontottak vele. Emellett két futballista érkezett az egyesület kötelékébe. A héten a HR-Rent Kozármislenytől távozó tapasztalt, az NB I.-et is megjárt támadó, Horváth Péter csatlakozott Vas László gárdájához, aki két szezon alatt kék-fehérben 15 gólig jutott. A védelmét is erősítette az együttes, hiszen kölcsönvette az Ajkától a 21 éves, ballábas belső védőt, Gregor Zalánt, aki az elmúlt két esztendőben a Csákvárnál kóstolt bele a második vonal légkörébe, a Paks nevelése.

