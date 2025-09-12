szeptember 12., péntek

1 órája

Még kimentek a vásárba a baranyai csapatok, de mit kaptak a pénzükért?

Elkezdődött a kézilabda szezon, mégis a legjelentősebb beszéd témát a focicsapatok utolsó húzásai adták az átigazolási piacon, illetve a PMFC Balatonlelle elleni veresége.

Még kimentek a vásárba a baranyai csapatok, de mit kaptak a pénzükért?

Mi is eljátszottunk a gondolattal, hogy az elmúlt mérkőzéseket látva mit tennénk, ha Vas László helyett meg kellene hoznunk a döntéseket a PMFC kispadján.

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
