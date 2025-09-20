szeptember 20., szombat

Vízilabda

2 órája

Még mindig váratnak magukra az első pontok

Bama.hu

Megkezdték a 2. fordulót az OB I/B-s vízilabdában a pécsi pólósok is. Szombaton elsőként a PEAC csapata ugrott medencébe a BEAC otthonában. Az egyetemi rangadót a hazaiak kezdték jobban a Komjádi Béla Uszodában, melyet egészen a találkozó végéig képesek voltak megtartani, sőt még fokozni is. Így tehát nem jött össze az egyetemistáknak a siker, s továbbra is várnak első pontjaik megszerzésére.

ELTE-BEAC–PTE PEAC Mighty Bulls 15–7 (3–2, 5–4, 2–0, 5–1)

PEAC gólszerzők: Kőszegi 3., Szilágyi 1., Holl 1., Veit 2.

 

