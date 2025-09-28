szeptember 28., vasárnap

Megállította a Vidit a Misleny, de nem felhőtlen az öröm

Kvanduk Bence
Megállította a Vidit a Misleny, de nem felhőtlen az öröm

Fotó: Löffler Péter

Nehéz találkozóra készült a HR-Rent Kozármisleny a labdarúgó NB II. 8. fordulójában, hiszen a lendületben lévő Videoton látogatott hozzá. Enneke ellenére a kék-fehérek szeretek vezetést a találkozó 58. percében, amikor egy beadást követően Kocsis átemelte a vendég kapust. Ez viszont nem volt elég az üdvösséghez, A 73. percben Lékai nem tudott megállítani egy vendég akciót, így Nagy az üres kapuba lőve kiegyenlített, s ezzel beállította a végeredményt.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–VIDEOTON 1–1 (0–0)
Labdarúgó NB II., 8. forduló. 
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró, Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics, Kocsis D. – Babinszky (Pesti, 86.), Bakó, Máté. – Jelena (Zamostny, 77.). Edző: Pinezits Máté. 
VIDEOTON: Nagy G. – Kovács K. (Kojnok, 88.), Murka, Spandler, Virágh – Kovács B. (Kálnoki-Kis, 64.), Kocsis G. (Bedi, 88.), Varga R., Nagy D. – Menyhárt (Simut, 57.), Zsótér (Dékei, 57.). Edző: Boér Gábor.
Gólszerzők: Kocsis D. (58.), ill. Nagy D. (73.).
 

