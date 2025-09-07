szeptember 8., hétfő

Kosárlabda

3 órája

Megemlékezést tartottak a pécsi legenda halálának évfordulóján

Bemutató edzéssel és dobóversennyel tisztelegtek az NKA lányok Fűzy Ákos emléke előtt szeptember 7-én délután 17.00-tól a Berek utcai Fűzy Ákos-kosárlabdapályán (SZESZI).

Bama.hu

Az eseményen részt vett az egész csapat, s a lányok mosolyogva, zenére végezték a nyitott edzésüket, melyre szép számmal látogattak ki.  

Ezt követően felidézésre került a pécsi legenda emlékezetes életútja, azaz, hogy 13 éven át dolgozott a MiZo Pécs 2010 másodedzőjeként, Rátgéber László segítőjeként. 2 alkalommal jutott a lányokkal Euroliga-bronzig, 8 magyar bajnoki címet, valamint 9 Magyar Kupa-győzelmet ért a csapattal. 2008 után vezetőedzője is volt a pécsi lányoknak, amely időszakában szintén kiemelkedő eredményeket ért el együttesével. Fűzy 2013. szeptember 7-én, a győri csapatot szállító busz balesetében hunyt el, s halála évfordulóján sokan megemlékezek róla. 

Ezt követően dobóversenyben is részt vehettek a szurkolók, s ez az alkalom is jó lehetőség volt az NKA-nak a szurkolóikkal való kapcsolatuk fokozására.

 

