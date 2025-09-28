Megharcoltak érte: otthon maradt a három pont

Izgalmas mérkőzéssel zárta le az 5. fordulót a Harkány és a PVSK együttese. Egy 0–0-ás első félidőt követően végül a Harkánynak sikerült feltörnie a vendégek védelmét. Előbb Körmendi, majd Kelemen is betalált, így pedig 2–0-ra nyert végül a fürdővárosi csapat, amely ennek következtében jelenleg az ötödik pozíciót foglalja el a bajnoki tabellán.

Gyógyfürdő Harkány–PVSK 2–0 (0–0)

Harkány: Király – Mozsgai, Kelemen, Csernyánszky (Keresztes, 81.), Fischer – Vida (Stefani, 84.), Tar A., Körmendi (Szabó, 69.) – Tavali (Tar P., 82.), Molnár (Zvonaric, 75.), Gergics. Vezetőedző: Szabó Zsolt

PVSK: Winkler – Mitrovik, Tornyos, Nagy G., Tóth – Filó (Pere, 85.), Cseresnyés (Lakos, 85.), Varga (Gulyás, 75.), Pánovics (Kispál, 68.), Nagy B. (Kondor, 65.) – Catrone (Godó, 85.). Vezetőedző: Bánhegyi Zsolt

Gólszerzők: Körmendi (52.), Kelemen (67.)