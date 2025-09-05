Megindulnak a kupa küzdelmei is Baranyában

Nem kell tovább várni arra sem, hogy a harmadosztályú együttesek is pályára léphessenek. Még ugyan nem a bajnokságban, hanem a kupában kezdik meg 2025/26-os szezont, kiegészülve néhány másodosztályú riválissal.

A magasabb osztályból láthatják szurkolóik tétmérkőzésen a Misinai Sasok, a Boda Diana, a Szajki SE, a Pécsváradi Spartacus SE, a Kétújfalui SE, a Himesháza KSE valamint a Beremendi Építők együttesét. Ezen kívül említést érdemel az is, hogy két év után visszatér, s újból hivatalos meccset vív a Drávaszabolcs gárdája is a Gyód ellen.

Kiváncsian figyelhetik a szurkolók, hogy mennyi harmadik ligás csapat lehet képes továbbjutni a következő körbe, ahol már az első osztályú együttesek is bekapcsolódhatnak majd. Mindenesetre szombat és vasárnap 17.00-kor sok kupameccs lesz látható.