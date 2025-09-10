szeptember 10., szerda

Labdarúgás

1 órája

Megküzdöttek érte: cseréinek hála fordított a baranyai csapat

Puskás Patrik
Megküzdöttek érte: cseréinek hála fordított a baranyai csapat

Bár a 33. percben vezetést szerzett a Siklós a Sellye ellen a baranyai I. osztályban, végül mégsem örülhetett. A két csapat a hetedik fordulóból hozott előre egy mérkőzést, melyet a vendégek kezdtek jobban, s az ő vezetésükkel vonultak szünetre a csapatok. A sellyei cserék azonban szállították a gólokat. Weisz és Kászonyi is betalált a friss emberek közül, majd Kiss zárta le a találkozót a 81. percben egy tizenegyest követően. Ezzel újabb fontos sikert gyűjtött be a Szentlőrinc második együttese.

VSK Sellye–Alpassport Siklós 3–1 (0–1)

Sellye: Auerbach – Nagy (Takács, 90.), Ignácz (Weisz, 46.), Porkert, Kiss – Gáspár (Kárpáti, 83.), Nyitrai, Tamás, Lasanc, Babják (Jung, 46.) – Horváth (Kászonyi, 46.). Vezetőedző: Pichler Gábor.
Siklós: Bogdán – Rencsevics (Solti, 83.), Hornyák, Kozma, Faragó –  Látschám, Kelemen (Vekkeli, 83.), Loch, Kauffmann, Könyvásó – Jovánovics (Almási, 75.). Vezetőedző: Bíró Ferenc. 
Gólszerzők: Weisz (53.), Kászonyi (59.), Kiss (81. – büntetőből) ill. Loch (33.)

 

