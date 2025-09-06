Meglepetés a baranyai kupanyitányon

Kezdetét vette a baranyai labdarúgó kupa 2025/26-os szezonja. Az első összecsapást a harmadosztályú Palotabozsok együttese vívta a másodosztályú Misinai Sasokkal szemben. Rögtön nagy meglepetés született, a hazai pályán futballozó Palotabozsok 2–1 arányban búcsúztatta a Sasok csapatát. Ez a nyitány is alátámasztja, hogy a kupában bármi előfordulhat, s a kiscsapatok is képesek lehetnek meglepetéseket okozni.

Palotabozsok SE – Misinai Sasok 2–1 (1–0)

Gólszerzők: Szidonya (4.), Flógus (62.) ill. Grósz (70.)