Labdarúgás

2 órája

Meglepetés a baranyai kupanyitányon

Címkék#Palotabozsok#Misinai Sasok#kupanyitány

Puskás Patrik

Kezdetét vette a baranyai labdarúgó kupa 2025/26-os szezonja. Az első összecsapást a harmadosztályú Palotabozsok együttese vívta a másodosztályú Misinai Sasokkal szemben. Rögtön nagy meglepetés született, a hazai pályán futballozó Palotabozsok 2–1 arányban búcsúztatta a Sasok csapatát. Ez a nyitány is alátámasztja, hogy a kupában bármi előfordulhat, s a kiscsapatok is képesek lehetnek meglepetéseket okozni.

Palotabozsok SE – Misinai Sasok 2–1 (1–0)

Gólszerzők: Szidonya (4.), Flógus (62.) ill. Grósz (70.)

