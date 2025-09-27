szeptember 27., szombat

Vízilabda

1 órája

Megtette a PVSK, ami a PEAC-nak nem jött össze

Puskás Patrik

Újabb hét, újabb győzelem, hazai pályán aratott nagy sikert a PVSK vízilabda csapata az OB I/B-ben. Azt a Fehérvárt fogadták Zlatko Rakonjacék, amely az első fordulóban pontokkal távozott az Abay Nemes Oszkár Sportuszodából. 

Lajkó Marcellék remekeltek a medencében és megtették, ami a PEAC-nak nem jött össze, legyűrték a fehérváriakat. Ennek hála a Vasút továbbra is hibátlan, s jelenleg a második helyet foglalja el a tabellán. 

PVSK-Mecsek Füszért–Fehérvár VSE 19–12 (7–4, 5–5, 2–1, 5–2)

Pécsi gólszerzők: Lajkó 5., Kókai 2, Aranyi 2., Mészáros 2., Tóth 2., Volhofer 1., Sipos 1., Cseh 1., Matesz 1., Rusai 1., Holl 1.

 

