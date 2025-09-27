szeptember 27., szombat

Vízilabda

1 órája

Megtört a jég: győzelmet ünnepelhetett a pécsi együttes

Címkék#OB I / B#PTE PEAC Mighty Bulls#vízilabda

Puskás Patrik

Óriási küzdeni akarásról tett tanúbizonyságot a PTE PEAC Mighty Bulls együttese a férfi OB I/B vízilabda 3. fordulójában. Szombat délután az AVUS gárdájával csapott össze az egyetemi gárda. Noha két negyedet követően 7–4-re vezettek a vendégek, nem törtek meg a pécsiek. Kőszegiék a harmadik és a negyedik negyedet is bezsebelve fordítottak, s így 10–9-re diadalmaskodtak, mellyel megszerezték első győzelmüket is az idei kiírásban.

PTE PEAC Mighty Bulls–AVUS 10–9 (2–2, 2–5, 2–1, 4–1)

PEAC gólszerzők: Kőszegi 4., Gelencsér 2.. Veit 2., Holl 1., Drégely 1.

 

