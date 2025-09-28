Megtört Szegeden a Szentlőrinc

Az első félidőben kitartott a Szentlőrinc labdarúgócsapata a Szeged ellen, a fordulást követően azonban már megtört. Az 58. percben Borvető volt eredményes, majd a 78. percben Novák lezárta a találkozót az NB II. 8. fordulójában.

SZEGED−SZENTLŐRINC 2–0 (0–0)

Labdarúgó NB II., 8. forduló.

Szeged: Veszelinov – Sándor M., Vágó L., Szilágyi, Tóth B. – Miskolczi, Márkvárt, Rabatin (Holman, 73.), Kurdics (Kalmár, 87.) – Borvető (Pejovics, 87.), Novák. Edző: Aczél Zoltán.

Szentlőrinc: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Milovanovics, Márta (Herczeg, 80.) – Décsy (Samson, a szünetben), Szolgai – Nyári, Nagy R., Bőle (Kiss-Szemán, 61.) – Tóth-Gábor (Adamcsek, a szünetben). Edző: Waltner Róbert

Gólszerzők: Borvető (58.), Novák (78.).