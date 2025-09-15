Megvan a Misleny következő ellenfele

Még vasárnap este megtartotta a Magyar Labdarúgó-szövetség a Magyar Kupa sorsolását, amin az is kiderült, hogy az utolsóként talpon lévő baranyai együttes, az NB II.-es HR-Rent Kozármisleny október 29-i játéknapon az NB III.-as ESMTK-t fogadja majd.