Megvan a PEAC első győzelme

Hatalmasat csatázott az NB I. B. 2. fordulójában a PTE-PEAC női kézilabdacsapata a Ferencváros U20-as gárdájának otthonában, s ennek meg is lett a jutalma, hiszen az újonc megszerezte első két pontját egy egygólos győzelemmel (32–31). Eközben az egyetemiek NB I. B-s férfi együttesének elfogyott a lendülete a második félidőre a Dabas vendéglátójaként, s végül hét góllal kikapott (39–32), így ott még pont nélkül áll a gárda.