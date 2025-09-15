szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

22°
+21
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

26 perce

Megvan a PEAC első győzelme

Címkék#PTE-PEAC#NB I B#kézilabda

Bama.hu
Megvan a PEAC első győzelme

Fotó: Shutterstock

Hatalmasat csatázott az NB I. B. 2. fordulójában a PTE-PEAC női kézilabdacsapata a Ferencváros U20-as gárdájának otthonában, s ennek meg is lett a jutalma, hiszen az újonc megszerezte első két pontját egy egygólos győzelemmel (32–31). Eközben az egyetemiek NB I. B-s férfi együttesének elfogyott a lendülete a második félidőre a Dabas vendéglátójaként, s végül hét góllal kikapott (39–32), így ott még pont nélkül áll a gárda.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu