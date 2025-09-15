Kézilabda
1 órája
Megvan a PEAC első győzelme
Fotó: Shutterstock
Hatalmasat csatázott az NB I. B. 2. fordulójában a PTE-PEAC női kézilabdacsapata a Ferencváros U20-as gárdájának otthonában, s ennek meg is lett a jutalma, hiszen az újonc megszerezte első két pontját egy egygólos győzelemmel (32–31). Eközben az egyetemiek NB I. B-s férfi együttesének elfogyott a lendülete a második félidőre a Dabas vendéglátójaként, s végül hét góllal kikapott (39–32), így ott még pont nélkül áll a gárda.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre