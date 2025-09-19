Megvan a pécsiek új vezére – 198 centis irányító csatlakozott a kerethez

Újabb légióssal bővült az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapatának kerete: a 28 éves szerb irányító, Mihajlo Bogdanovics érkezett az NB I.-es klubhoz. A 198 centiméter magas játékos Belgrádban született, hazájában a Mladost MaxBet és a Sloga Kraljevo színeiben kezdte pályafutását, majd több országban is szerepelt. Játszott Lengyelországban, Romániában, Észak-Macedóniában és Oroszországban, a 2021/2022-es szezonban például a csíkszeredai csapatban 18,2 pontos átlagot ért el. Bemutatkozásakor elmondta, hogy pozitív visszajelzéseket hallott a pécsi klubról és a városról, és készen áll arra, hogy tapasztalatával segítse társait, különösen a fiatalabb játékosokat. Hangsúlyozta, a legfontosabb cél a folyamatos fejlődés, illetve az, hogy egészséges kerettel a lehető legjobb eredményt érjék el a bajnokságban.